Стало известно, посетит ли Путин матч России с Египтом

Президент России Владимир Путин не планирует посетить матч между сборными России и Египта, который пройдет 19 июня в рамках группового этапа ЧМ-2018.

"Пока не получается", – сказал Песков.

Напомним, что Путин посетил матч открытия ЧМ-2018 между сборными России и Саудовской Аравии.

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