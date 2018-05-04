Стало известно, при каких обстоятельствах Икарди может покинуть "Интер"

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Стало известно, при каких обстоятельствах Икарди может покинуть "Интер"

Форвард "Интера" Мауро Икарди летом может покинуть клуб.

Как сообщает A Bola, аргентинец не хочет оставаться в "Интере", если клуб не сможет пробиться в Лигу Чемпионов. В настоящее время "нерадзурри" занимает 5-ю позицию, отставая от "Лацио" и "Ромы" на 4 очка.

Отметим, что клаусула Икарди составляет 110 миллионов евро.

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