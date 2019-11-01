Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ

1 Теги система видеоповторов varматч тв

Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ

СМИ выяснили, почему внедрением системы VAR в российском чемпионате в итоге стал заниматься медиахолдинг "Матч", а не госкорпорация "Ростелеком".

Напомним, что в июне клубы РПЛ решили заказать сервис у "Ростелекома", что подразумевало начало полноценной работы видеоповторов уже 1 октября.

Однако в ситуацию вмешался "Матч ТВ", который является единоличным владельцем телесигнала на игры Премьер-лиги.

Медиахолдинг не дал разрешения "Ростелекому" на использование фрагментов трансляций для работы VAR. В итоге руководство РФС и РПЛ решило отдать контракт "Матчу". При этом мнение клубов в этот раз никто не спрашивал.

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Комментарии

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aleksaedrapatrikeev

а вы в курсе что власти на данный момент массово устанавливают камеры на всех дорогах страны что бы выбивать деньгу штрафами. Но есть возможность обойти систему, я сам проверил и все описал, вот почитайте если не хотите быть дураком и платить за любое нарушение ---- http://gg.gg/anticam

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