Стало известно, при каких обстоятельствах "Матч ТВ" выиграл у "Ростелекома" контракт на внедрение VAR в РПЛ

СМИ выяснили, почему внедрением системы VAR в российском чемпионате в итоге стал заниматься медиахолдинг "Матч", а не госкорпорация "Ростелеком".

Напомним, что в июне клубы РПЛ решили заказать сервис у "Ростелекома", что подразумевало начало полноценной работы видеоповторов уже 1 октября.

Однако в ситуацию вмешался "Матч ТВ", который является единоличным владельцем телесигнала на игры Премьер-лиги.

Медиахолдинг не дал разрешения "Ростелекому" на использование фрагментов трансляций для работы VAR. В итоге руководство РФС и РПЛ решило отдать контракт "Матчу". При этом мнение клубов в этот раз никто не спрашивал.

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