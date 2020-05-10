Стало известно, при каких обстоятельствах "Наполи" может купить Азмуна

"Наполи" интересуется форвардом "Зенита" Сердаром Азмуном и его переход в итальянский клуб зависит от того, останется ли нападающий Дрис Мертенс в команде. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, итальянский клуб видит в иранце потенциальную замену для футболиста в долгосрочной перспективе. Контракт Мертенса с "Наполи" истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что российский клуб оценивает форварда в 40 миллионов евро. Однако "Наполи" готов заплатить лишь 15 миллионов евро.

Интерес к иранцу проявляют "Севилья" и "Атлетико".

В нынешнем сезоне 25-летний Азмун провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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