Стало известно, при каких условиях "Реал" уволит Анчелотти
Фото: твиттер Анчелотти\Автор неизвестен
Стало известно, как Карло Анчелотти может потерять свой пост главного тренера мадридского "Реала".
Как сообщает издание AS, президент королевского клуба Флорентино Перес уволит итальянца, если "сливочные" упустят свой отрыв в Ла Лиге и в итоге проиграют её.
Отмечается, что в случае вылета из Лиги чемпионов, Анчелотти сохранит работу. Напомним, что в 1\4 финала "Реалу" предстоит сыграть против лондонского "Челси".
Отметим, что сейчас "Мадрид" имеет отрыв в девять очков от второго места в Примере, которое занимает "Севилья".
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|Гранада
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|Бетис
|20
|27
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|20
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|Осасуна
|20
|25
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|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|17
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|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
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