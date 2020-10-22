Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"

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Стало известно, при каких условиях Роналду сможет участвовать в матче ЛЧ с "Барсой"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду, сдавший сегодня положительный тест на коронавирус, возможно, сможет сыграть в матче 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Барселоной". Об этом сообщает As.

По данным источника, вчера, 22 октября, туринский клуб предоставил информацию УЕФА о состоянии здоровья игрока. Сообщалось, что у футболиста нет никаких симптомов болезни.

Таким образом, 35-летний португалец примет участие в матче с "Барселоной", если за сутки до начала матча, сдаст отрицательный тест. Встреча запланирована на 28 октября.

А еще: У Роналду снова положительный тест на коронавирус. Форвард пропустит матч ЛЧ с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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