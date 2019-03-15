Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед"

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Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа и нападающий Маркус Рэшфорд готовы продлить контракты с клубом.

Однако как сообщает MailOnline, футболисты поставят свои подписи только после того, как "МЮ" предложит постоянный контракт наставнику команды Уле Гуннару Сульшеру.

Контракт Рэшфорда истекает летом 2020 года. В этом сезоне на его счету 11 голов и 9 результативных передач в 37 матчах.

Соглашение Рэшфорда истекает по окончании сезона. В текущем сезоне он провел 37 игр, из них в 10 он отстоял на ноль.

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