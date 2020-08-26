Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

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Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"

Испанские СМИ сообщают, что есть вероятность того, что форвард "Барселоны" Лионель Месси передумает покидать каталонский клуб.

По данным El Chiringuito TV, аргентинец изменит свое решение, если "Барселону" покинет президент Жозеп Бартомеу, который ранее заявил, что не собирается оставлять клуб.

Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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