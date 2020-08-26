Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"
Испанские СМИ сообщают, что есть вероятность того, что форвард "Барселоны" Лионель Месси передумает покидать каталонский клуб.
По данным El Chiringuito TV, аргентинец изменит свое решение, если "Барселону" покинет президент Жозеп Бартомеу, который ранее заявил, что не собирается оставлять клуб.
Месси является воспитанником "Барселоны". Всего за каталонский клуб он провел 731 матч во всех турнирах, забил 634 гола и отдал 285 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: Уткин назвал новый клуб Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Валенсия" сообщила об очередном случае заражения коронавирусом в команде
-
В "Динамо" рассказали о целях команды на сезон-2020/21
-
Стало известно, при каком условии Месси останется в "Барселоне"
-
Ещенко подшутил над Ребровым в соцсетях
-
В Англии рассказали, что Варди продлил контракт с "Лестером"
-
1
Канделаки высказалась о решении Месси покинуть "Барселону"
-
Суркис высказался о победном матче киевского "Динамо" над "Шахтером"
-
ЦСКА хочет увеличить предложение по Карраскалю до 9 млн евро
-
Главный тренер "Вест Бромвича" хочет видеть в команде Влашича
-
В сети появилась фотография письма Месси, отправленного по факсу руководству "Барсы"
-
Главный тренер "Шахтера" прокомментировал поражение команды в матче за Суперкубок УЕФА
-
Точилин прокомментировал вызов в сборную России Федора Смолова
-
Точилин прокомментировал вызов в сборную России Федора Смолова
-
Луческу прокомментировал победу "Динамо" Киев в матче за Суперкубок Украины
-
Моуринью признался, что во время работы в "МЮ" Фергюсон требовал подписать Деле Алли
-
"Астон Вилла" намерена купить защитника "Атлетико" Триппьера
-
1
В СМИ появились детали ухода Месси из "Барселоны"
-
Марадона может возглавить новичка Ла Лиги "Эльче"
-
"Наша футболка с № 10 свободна". "Сампдория" в шутку пригласила Месси в клуб
-
1
Луиш Фигу высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14