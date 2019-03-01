Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще рассматривает вариант со сменой клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Tuttosport, 25-летний француз может уйти из клуба, если "МЮ" не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

После 28 туров "МЮ" идет на пятой позиции в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ всего на одно очко.

В этом сезоне на счету Погба 14 забитых мячей и 11 результативных передач в 34 играх.

Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ манкунианцы в первом матче 1/8 финала уступили ПСЖ со счетом 0:2.

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