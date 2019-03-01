Стало известно, при каком условии Погба готов остаться в "Манчестер Юнайтед"
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба все еще рассматривает вариант со сменой клуба в летнее трансферное окно.
Как сообщает Tuttosport, 25-летний француз может уйти из клуба, если "МЮ" не попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон.
После 28 туров "МЮ" идет на пятой позиции в АПЛ и отстает от зоны ЛЧ всего на одно очко.
В этом сезоне на счету Погба 14 забитых мячей и 11 результативных передач в 34 играх.
Напомним, что в нынешнем розыгрыше ЛЧ манкунианцы в первом матче 1/8 финала уступили ПСЖ со счетом 0:2.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|66
|2
|Манчестер Сити
|27
|65
|3
|Тоттенхэм
|27
|60
|4
|Арсенал Лондон
|28
|56
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|52
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Уотфорд
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|28
|34
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|14
|Кристал Пэлас
|27
|30
|15
|Бернли
|28
|30
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|27
|17
|Саутгемптон
|28
|27
|18
|Кардифф Сити
|28
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|28
|14