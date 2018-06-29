Стало известно, продолжит ли Дешам тренировать сборную Франции

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Стало известно, продолжит ли Дешам тренировать сборную Франции

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ прояснил будущее главного тренера национальной сборной Дидье Дешама.

По словам функционера, 49-летний специалист продолжит возглавлять "трёхцветных" после ЧМ-2018.

Ле Грэ отметил, что федерация полностью поддерживает Дешама и доверяет ему.

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