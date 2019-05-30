Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом

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Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом

Организаторы Кубка "Матч Премьер" опубликовали расписание матчей турнира, который пройдет в Австрии.

Напомним, что участниками турнира станут "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".

Каждый соперник сыграет с каждым в однокруговом турнире. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу в серии пенальти - 2, за поражение в серии пенальти - 1.

26 июня

19:00 "Ростов" - "Спартак"

27 июня

19:00 "Краснодар" - ЦСКА

30 июня

14:00 "Краснодар" - "Ростов"

19:00 "Спартак" - ЦСКА

3 июля

19:00 ЦСКА - "Ростов"

4 июля

"Спартак" - "Краснодар"

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