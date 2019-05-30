Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом
Организаторы Кубка "Матч Премьер" опубликовали расписание матчей турнира, который пройдет в Австрии.
Напомним, что участниками турнира станут "Краснодар", ЦСКА, "Спартак" и "Ростов".
Каждый соперник сыграет с каждым в однокруговом турнире. В случае ничейного исхода по итогам 90 минут предусмотрена серия пенальти. За победу в основное время клуб получит 3 очка, за победу в серии пенальти - 2, за поражение в серии пенальти - 1.
26 июня
19:00 "Ростов" - "Спартак"
27 июня
19:00 "Краснодар" - ЦСКА
30 июня
14:00 "Краснодар" - "Ростов"
19:00 "Спартак" - ЦСКА
3 июля
19:00 ЦСКА - "Ростов"
4 июля
"Спартак" - "Краснодар"
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20