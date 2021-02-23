Расписание матчей 20-го тура РПЛ
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 20-го тура чемпионата России.
26 февраля (пятница)
19:00 "Тамбов" - "Ротор"
27 февраля (суббота)
14:00 "Химки" - "Уфа"
16:00 "Зенит" - "Ростов"
18:40 "Локомотив" - ЦСКА
19:00 "Сочи" - "Арсенал"
28 февраля (воскресенье)
14:00 "Спартак" - "Рубин"
16:30 "Ахмат" - "Динамо"
19:00 "Краснодар" - "Урал"
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