Расписание матчей 20-го тура РПЛ

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Расписание матчей 20-го тура РПЛПресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала расписание матчей 20-го тура чемпионата России.

26 февраля (пятница)

19:00 "Тамбов" - "Ротор"

27 февраля (суббота)

14:00 "Химки" - "Уфа"
16:00 "Зенит" - "Ростов"
18:40 "Локомотив" - ЦСКА
19:00 "Сочи" -  "Арсенал"

28 февраля (воскресенье)

14:00  "Спартак" - "Рубин"
16:30 "Ахмат" - "Динамо"
19:00 "Краснодар" - "Урал"

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