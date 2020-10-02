Стало известно расписание матчей группового турнира Лиги Чемпионов для "Зенита"
Стали известны даты и время матчей "Зенита" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов.
На этом раунде петербургский клуб встретится с "Брюгге", "Боруссией" Дортмунд" и "Лацио".
В 1-м туре "Зенит" сыграет с "Брюгге" на "Газпром Арене". Заключительная встреча этой стадии турнира также пройдет в Петербурге.
Расписание матчей:
20 октября, вторник - 19:55
"Зенит" - "Брюгге"
28 октября, среда - 23:00
"Боруссия" - "Зенит"
4 ноября, среда - 20:55
"Зенит" - "Лацио"
24 ноября, вторник - 23:00
"Лацио" - "Зенит"
2 декабря, среда - 23:00
"Брюгге" - "Зенит"
8 декабря, вторник - 20:55
"Зенит" - "Боруссия"
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