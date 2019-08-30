Стало известно расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы
УЕФА опубликовал на официальном сайте расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы.
"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель", "Хетафе" и "Транзаспор".
1-й тур - 19 сентября
"Базель" - "Краснодар"
2-й тур - 3 октября
"Краснодар" - "Хетафе"
3-й тур - 24 октября
"Трабзонспор" - "Краснодар"
4-й тур - 7 ноября
"Краснодар" - "Трабзонспор"
5-й тур - 28 ноября
"Краснодра" - "Базель"
6-й тур - 12 декабря
"Хетафе" - "Краснодар"
Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.
А еще: УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы| http://soccernews.ru
опрос
главное
-
СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России
-
Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Стало известно, сколько ЦСКА заплатит за Комличенко
Лента новостей
-
"Крылья Советов" и "Динамо" сыграли вничью в 8-м туре РПЛ
-
Вингер "Эвертона" снова отказался переходить в ЦСКА
-
"Зенит" возьмет в аренду игрока "Порту"
-
"Реал" согласовал покупку вингера "Спортинга"
-
"Десна" и "Карпаты" не смогли выявить победителя
-
"Шальке" арендовал защитника "Барселоны"
-
Шакири отказался от вызова в сборную Швейцарии
-
СМИ: Финал Лиги Чемпионов 2021 года пройдет в России
-
Защитник Касерес перешел в "Фиорентину"
-
Ахметов прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы
-
Гвардиола: "Ляпорт для меня самый лучший"
-
Стало известно расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы
-
Тренерский штаб сборной Италии вызвал 26 футболистов на матчи отборочного турнира Евро-2020
-
Вальверде заявил, что очень ждет закрытия трансферное окна в Ла Лиге
-
Почеттино: "Информация о том, что я покину "Тоттенхэм" в воскресенье, - глупые слухи"
-
Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта
-
УЕФА опубликовал расписание матчей ЦСКА на групповой стадии Лиги Европы
-
СМИ: "Зенит" близок к подписанию защитника "Порту"
-
УЕФА определил потолок цен на гостевые билеты в еврокубках
-
Спаич: "У "Краснодара" хорошие перспективы в этой группе"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Фейеноорд
|4
|7
|2
|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мидлсбро
|4
|9
|2
|Вильярреал
|4
|8
|3
|Партизан
|4
|5
|4
|Лацио
|4
|3
|5
|Айгалео ФК Афины
|4
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|АЗ
|4
|9
|2
|Осер
|4
|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
|4
|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0