Стало известно расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы

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Стало известно расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы

УЕФА опубликовал на официальном сайте расписание матчей "Краснодара" на групповой стадии Лиги Европы.

"Краснодар" попал в группу C, его соперниками будут "Базель""Хетафе" и "Транзаспор".

1-й тур - 19 сентября

"Базель" - "Краснодар"

2-й тур - 3 октября

"Краснодар" - "Хетафе"

3-й тур - 24 октября

"Трабзонспор" - "Краснодар"

4-й тур - 7 ноября

"Краснодар" - "Трабзонспор"

5-й тур - 28 ноября

"Краснодра" - "Базель"

6-й тур - 12 декабря

"Хетафе" - "Краснодар"

Финал Лиги Европы УЕФА 2020 состоится 27 мая 2020 года на стадионе "Энерга-Гданьск", который вмещает 44 тысячи человек.

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