Стало известно расписание матчей "Краснодара" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов

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Стало известно расписание матчей "Краснодара" в рамках группового этапа Лиги Чемпионов

Опубликовано расписание матчей "Краснодара" на групповом этапе Лиги Чемпионов, где встретится с "Ренном", "Челси" и "Севильей".

Расписание матчей:

20 октября, вторник, 22:00

"Ренн" - "Краснодар"

28 октября, среда, 20:55
"Краснодар" - "Челси"

4 ноября, среда, 23:00

"Севилья" - "Краснодар"

24 ноября, вторник, 20:55

"Краснодар" - "Севилья"

2 декабря, среда, 20:55

"Краснодар" - "Ренн"

8 декабря, вторник, 23:00

"Челси" - "Краснодар"

А еще: "Локомотив" встретится с "Баварией", "Атлетико" и "Зальцбургом" в Лиге Чемпионов| http://soccernews.ru
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