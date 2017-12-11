Стало известно расписание матчей российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы

Определились даты и время начала игр российских клубов в 1/16 финала Лиги Европы.

13 февраля

"Црвена Звезда" - ЦСКА – 20:00 (мск)

15 февраля

"Селтик" – "Зенит" – 23:05 (мск)

"Спартак" – "Атлетик" – 23:05 (мск)

"Ницца" - "Локомотив" - 23:05 (мск)

21 февраля

ЦСКА - "Црвена Звезда" – 20:00 (мск)

22 февраля

"Локомотив" – "Ницца" – 19:00 (мск)

"Зенит" – "Селтик" – 23:05 (мск)

"Атлетик" – "Спартак" - 23:05 (мск)

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