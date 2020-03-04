Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. По итогам отбора сборная России в группе 3 лиги B сыграет с Сербией, Венгрией и Турцией.



Турнир начнется 3 сентября 2020 года.



Расписание матчей национальной команды России

1-й тур - Россия — Сербия (3 сентября, 21:45 мск)

2-й тур - Венгрия — Россия (6 сентября, 19:00 мск)

3-й тур - Россия — Турция (9 октября, 21:45 мск)

4-й тур - Россия — Венгрия (12 октября, 21:45 мск)

5-й тур - Турция — Россия (14 ноября, 19:00 мск)

6-й тур - Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск)

А еще: Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21| http://soccernews.ru