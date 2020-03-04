Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

Во вторник, 3 марта, в Амстердаме состоялась жеребьевка группового этапа Лиги наций. По итогам отбора сборная России в группе 3 лиги B сыграет с Сербией, Венгрией и Турцией.

Турнир начнется 3 сентября 2020 года.

Расписание матчей национальной команды России

1-й тур - Россия — Сербия (3 сентября, 21:45 мск)

2-й тур - Венгрия — Россия (6 сентября, 19:00 мск)

3-й тур - Россия — Турция (9 октября, 21:45 мск)

4-й тур - Россия — Венгрия (12 октября, 21:45 мск)

5-й тур - Турция — Россия (14 ноября, 19:00 мск)

6-й тур - Сербия — Россия (17 ноября, 21:45 мск)

А еще: Стали известны результаты жеребьевки групповой стадии Лиги наций-2020/21| http://soccernews.ru
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4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 20 28
7 Урал Урал 20 25
8 Уфа Уфа 20 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
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