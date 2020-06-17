Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций

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Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге наций
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил календарь матчей группового этапа Лиги наций.

Сборная России на турнире встретится с командами Сербии, Венгрии и Турции.

Расписание матчей российской национальной команды выглядит следующим образом:

Россия - Сербия (матч пройдет в промежутке с 3 по 5 сентября)

Венгрия - Россия (6-8 сентября)

Россия - Турция (10-11 октября)

Россия - Венгрия (13-14 октября)

Турция - Россия (14-15 ноября)

Сербия - Россия (17-18 ноября)

Напомним, что победителем предыдущего розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии, которая в финальном поединке обыграла Нидерланды со счетом 1:0.

Также УЕФА предусмотрел два окна для проведения контрольных матчей: 7–8 октября и 11–12 ноября.

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