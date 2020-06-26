Стало известно расписание матчей сборной России в Лиге Наций

Опубликован календарь матчей национальной сборной России в Лиге Наций.

Напомним, что подопечным Станислава Черчесова предстоит сыграть с Сербией, Венгрией и Турцией.

3 сентября: Россия - Сербия;

6 сентября: Венгрия - Россия;

11 октября: Россия - Турция;

14 октября: Россия - Венгрия;

15 ноября: Турция - Россия;

18 ноября: Сербия - Россия.

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