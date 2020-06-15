Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов

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Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов

Издание Sky Italia представило проект расписания оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.

Поединки пройдут в португальском городе Лиссабон в формате "Финала восьми".

С 7 по 9 августа будут доиграны оставшиеся ответные матчи 1/8 финала. С 12 по 15 августа пройдут поединки 1/4 финала. Полуфиналы пройдут 18 и 19 августа, финал - 23 августа.

Напомним, что на данный момент не доиграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1). В четвертьфинал уже вышли ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".

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