Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов
Издание Sky Italia представило проект расписания оставшихся матчей плей-офф Лиги чемпионов в нынешнем сезоне.
Поединки пройдут в португальском городе Лиссабон в формате "Финала восьми".
С 7 по 9 августа будут доиграны оставшиеся ответные матчи 1/8 финала. С 12 по 15 августа пройдут поединки 1/4 финала. Полуфиналы пройдут 18 и 19 августа, финал - 23 августа.
Напомним, что на данный момент не доиграны четыре ответных матча 1/8 финала: "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1), "Манчестер Сити" - "Реал" (2:1), "Бавария" - "Челси" (3:0), "Ювентус" - "Лион" (0:1). В четвертьфинал уже вышли ПСЖ, "Атлетико", "Аталанта" и "РБ Лейпциг".
Не пропустите: Президент "Атлетико" верит в победу команды в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Роберт Левандовски оценил свои шансы выиграть "Золотой мяч"
-
Три английских топ-клуба поборются за хавбека "Ювентуса" Рэмзи
-
Филиппе Коутиньо готов на сокращение зарплаты ради возвращения в "Ливерпуль"
-
"Бетис" и "Гранада" сыграли вничью, забив три гола в концовке
-
ЦСКА показал, как команда готовится к матчу с "Зенитом"
-
"Рига" одержала победу в первом официальном матче под руководством Кононова
-
Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье
-
"Зенит" предложил Смольникову новый контракт с двукратным понижением зарплаты
-
Три футболиста "Спартака" вернулись в Россию, приехав на велосипедах
-
"Локомотив" нацелился на голкипера "Краснодара"
-
ПСЖ определил две кандидатуры на позицию левого защитника
-
Стало известно расписание оставшихся матчей Лиги чемпионов
-
1
Златан Ибрагимович нарушил медицинский регламент в Швеции
-
Хавбеком "Зенита" Кузяевым интересуются клубы из Франции, Испании и Германии
-
"Севилья" из-за автогола упустила победу над "Леванте"
-
"Зенит" нашел замену Азмуну в Серии А
-
Жена Кокорина поделилась откровенным фото в золотом купальнике
-
Тедеско высказался об уходе Шюррле из "Спартака"
-
Тедеско прокомментировал разгромное поражение "Спартака" в матче с "Динамо"
-
Николич высказался о недовольстве болельщиков "Локомотива" из-за ухода Семина
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4