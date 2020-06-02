Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ
Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание оставшихся восьми туров чемпионата.
Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня.
Четвертьфинал Кубка России состоится 23-25 июня. Полуфиналы Кубка России пройдут 18-19 июля. Финал Кубка России запланирован на 25 июля.
23-й тур
19 июня 18:00 — "Крылья Советов" – "Ахмат".
19 июня 20:00 — "Сочи" – "Ростов".
20 июня 14:00 — "Урал" – "Рубин".
20 июня 16:30 — "Арсенал" – "Спартак".
20 июня 19:00 — ЦСКА – "Зенит".
21 июня 15:00 — "Уфа" – "Тамбов".
21 июня 17:30 — "Локомотив" – "Оренбург".
21 июня 20:00 — "Краснодар" – "Динамо".
24-й тур
26 июня 18:00 — "Ахмат" – "Сочи".
26 июня 20:30 -"Зенит" – "Крылья Советов".
27 июня 14:00 — "Оренбург" – "Краснодар".
27 июня 16:30 — "Спартак" – "Уфа".
27 июня 17:30 — "Рубин" – "Локомотив".
27 июня 19:00 — "Динамо" – ЦСКА.
27 июня 20:00 — "Ростов" – "Арсенал".
28 июня 16:30 — "Урал" – "Тамбов".
25-й тур
30 июня 18:00 — "Локомотив" – "Крылья Советов".
30 июня 20:30 — ЦСКА – "Спартак".
1 июля 15:00 — "Оренбург" – "Урал".
1 июля 15:00 — "Уфа" – "Рубин".
1 июля 17:30 — "Тамбов" – "Зенит".
1 июля 17:30 — "Арсенал" – "Ахмат".
1 июля 20:00 — "Ростов" – "Краснодар".
1 июля 20:00 — "Сочи" – "Динамо".
26-й тур
4 июля 16:30 — "Динамо" – "Арсенал".
4 июля 18:30 — "Крылья Советов" – "Ростов".
4 июля 18:30 — "Спартак" – "Тамбов".
4 июля 20:30 — "Ахмат" – ЦСКА.
4 июля 20:30 — "Локомотив" – "Сочи".
5 июля 16:30 — "Уфа" – "Урал".
5 июля 18:30 — "Рубин" – "Оренбург".
5 июля 20:30 — "Краснодар" – "Зенит".
27-й тур
7 июля 18:30 — "Тамбов" – "Ахмат".
7 июля 20:30 — "Арсенал" – "Крылья Советов2.
8 июля 16:00 — "Оренбург" – ЦСКА.
8 июля 18:00 — "Зенит" – "Сочи".
8 июля 20:30 — "Ростов" – "Уфа".
8 июля 20:30 — "Спартак" – "Локомотив".
9 июля 17:00 — "Урал" – "Динамо".
9 июля 20:30 — "Рубин" – "Краснодар".
28-й тур
11 июля 16:00 — "Арсенал" – "Тамбов".
11 июля 18:30 — "Ахмат" – "Зенит".
11 июля 20:30 — "Сочи" – "Спартак".
12 июля 14:00 — "Оренбург" – "Ростов".
12 июля 16:30 — "Локомотив" – "Уфа".
12 июля 18:30 — "Динамо" – "Крылья Советов".
12 июля 18:30 — ЦСКА – "Рубин".
12 июля 20:30 — "Краснодар" – "Урал".
29-й тур
15 июля 16:00 — "Урал" – "Арсенал".
15 июля 16:00 — "Крылья Советов" – "Краснодар".
15 июля 18:00 — "Рубин" – "Ростов".
15 июля 18:00 — "Спартак" – "Ахмат".
15 июля 20:30 — "Локомотив" – ЦСКА.
15 июля 20:30 — "Зенит" – "Оренбург".
16 июля 18:00 — "Уфа" – "Динамо".
16 июля 20:30 — "Тамбов" – "Сочи".
30-й тур
22 июля 19:00 — "Ростов" – "Зенит".
22 июля 19:00 — "Краснодар" – "Ахмат".
22 июля 19:00 — ЦСКА – "Тамбов".
22 июля 19:00 — "Динамо" – "Оренбург".
22 июля 19:00 — "Рубин" – "Спартак".
22 июля 19:00 — "Крылья Советов" – "Сочи".
22 июля 19:00 — "Уфа" – "Арсенал".
22 июля 19:00 — "Урал" – "Локомотив".
А еще: РПЛ возобновится раньше, чем планировалось| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18