Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ

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Стало известно расписание оставшихся восьми туров РПЛ

Российская Премьер-Лига на официальном сайте опубликовала расписание оставшихся восьми туров чемпионата.

Розыгрыш РПЛ возобновится 19 июня.

Четвертьфинал Кубка России состоится 23-25 июня. Полуфиналы Кубка России пройдут 18-19 июля. Финал Кубка России запланирован на 25 июля. 

23-й тур

19 июня 18:00 — "Крылья Советов" – "Ахмат".
19 июня 20:00 — "Сочи" – "Ростов".
20 июня 14:00 — "Урал" – "Рубин".
20 июня 16:30 — "Арсенал" – "Спартак".
20 июня 19:00 — ЦСКА – "Зенит".
21 июня 15:00 — "Уфа" – "Тамбов".
21 июня 17:30 — "Локомотив" – "Оренбург".
21 июня 20:00 — "Краснодар" – "Динамо".

24-й тур

26 июня 18:00 — "Ахмат" – "Сочи".
26 июня 20:30 -"Зенит" – "Крылья Советов".
27 июня 14:00 — "Оренбург" – "Краснодар".
27 июня 16:30 — "Спартак" – "Уфа".
27 июня 17:30 — "Рубин" – "Локомотив".
27 июня 19:00 — "Динамо" – ЦСКА.
27 июня 20:00 — "Ростов" – "Арсенал".
28 июня 16:30 — "Урал" – "Тамбов".

25-й тур

30 июня 18:00 — "Локомотив" – "Крылья Советов".
30 июня 20:30 — ЦСКА – "Спартак".
1 июля 15:00 — "Оренбург" – "Урал".
1 июля 15:00 — "Уфа" – "Рубин".
1 июля 17:30 — "Тамбов" – "Зенит".
1 июля 17:30 — "Арсенал" – "Ахмат".
1 июля 20:00 — "Ростов" – "Краснодар".
1 июля 20:00 — "Сочи" – "Динамо".

26-й тур

4 июля 16:30 — "Динамо" – "Арсенал".
4 июля 18:30 — "Крылья Советов" – "Ростов".
4 июля 18:30 — "Спартак" – "Тамбов".
4 июля 20:30 — "Ахмат" – ЦСКА.
4 июля 20:30 — "Локомотив" – "Сочи".
5 июля 16:30 — "Уфа" – "Урал".
5 июля 18:30 — "Рубин" – "Оренбург".
5 июля 20:30 — "Краснодар" – "Зенит".

27-й тур

7 июля 18:30 — "Тамбов" – "Ахмат".
7 июля 20:30 — "Арсенал" – "Крылья Советов2.
8 июля 16:00 — "Оренбург" – ЦСКА.
8 июля 18:00 — "Зенит" – "Сочи".
8 июля 20:30 — "Ростов" – "Уфа".
8 июля 20:30 — "Спартак" – "Локомотив".
9 июля 17:00 — "Урал" – "Динамо".
9 июля 20:30 — "Рубин" – "Краснодар".

28-й тур

11 июля 16:00 — "Арсенал" – "Тамбов".
11 июля 18:30 — "Ахмат" – "Зенит".
11 июля 20:30 — "Сочи" – "Спартак".
12 июля 14:00 — "Оренбург" – "Ростов".
12 июля 16:30 — "Локомотив" – "Уфа".
12 июля 18:30 — "Динамо" – "Крылья Советов".
12 июля 18:30 — ЦСКА – "Рубин".
12 июля 20:30 — "Краснодар" – "Урал".

29-й тур

15 июля 16:00 — "Урал" – "Арсенал".
15 июля 16:00 — "Крылья Советов" – "Краснодар".
15 июля 18:00 — "Рубин" – "Ростов".
15 июля 18:00 — "Спартак" – "Ахмат".
15 июля 20:30 — "Локомотив" – ЦСКА.
15 июля 20:30 — "Зенит" – "Оренбург".
16 июля 18:00 — "Уфа" – "Динамо".
16 июля 20:30 — "Тамбов" – "Сочи".

30-й тур

22 июля 19:00 — "Ростов" – "Зенит".
22 июля 19:00 — "Краснодар" – "Ахмат".
22 июля 19:00 — ЦСКА – "Тамбов".
22 июля 19:00 — "Динамо" – "Оренбург".
22 июля 19:00 — "Рубин" – "Спартак".
22 июля 19:00 — "Крылья Советов" – "Сочи".
22 июля 19:00 — "Уфа" – "Арсенал".
22 июля 19:00 — "Урал" – "Локомотив".

А еще: РПЛ возобновится раньше, чем планировалось| http://soccernews.ru
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