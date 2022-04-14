Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

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Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Фото: твиттер Лиги чемпионов\Автор неизвестен

УЕФА официально объявил о расписании матчей полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в стадию 1\2 вышли: "Вильярреал", обыгравший "Баварию", "Реал Мадрид", одолевший "Челси", "Ливерпуль", который разобрался с "Бенфикой" и "Манчестер Сити", прошедший мадридский "Атлетико".

"Сити" примет "Реал" во вторник, 26 апреля, на "Этихаде", а ответная встреча пройдет 4 мая в Мадриде, на "Сантьяго Бернабеу".

"Ливерпуль" и "Вильярреал" сыграют первый матч в среду, 27 апреля в Англии, на "Энфилде", а ответный - 3 мая в Испании, на "Эстадио де ла Серамика".

Отметим, что финал турнира состоится в Париже, 28 мая.

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2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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