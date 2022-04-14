Стало известно расписание полуфиналов Лиги чемпионов

Фото: твиттер Лиги чемпионов\Автор неизвестен

УЕФА официально объявил о расписании матчей полуфинала Лиги чемпионов.

Напомним, что в стадию 1\2 вышли: "Вильярреал", обыгравший "Баварию", "Реал Мадрид", одолевший "Челси", "Ливерпуль", который разобрался с "Бенфикой" и "Манчестер Сити", прошедший мадридский "Атлетико".

"Сити" примет "Реал" во вторник, 26 апреля, на "Этихаде", а ответная встреча пройдет 4 мая в Мадриде, на "Сантьяго Бернабеу".

"Ливерпуль" и "Вильярреал" сыграют первый матч в среду, 27 апреля в Англии, на "Энфилде", а ответный - 3 мая в Испании, на "Эстадио де ла Серамика".

Отметим, что финал турнира состоится в Париже, 28 мая.

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