Стало известно расписание предсезонных матчей "Барселоны"

Теги барселонареал мадридшапекоэнсеманчестер юнайтедювентус

Стало известно расписание предсезонных матчей "Барселоны"Как информирует sport.es, сегодня стало известно расписание предсезонных матчей каталонской "Барселоны".

Так, готовясь к первым официальным матчам, "сине-гранатовые" сыграют:

23 июля с туринским "Ювентусом" в Нью-Йорке.

27 июля с "Манчестер Юнайтед" в Вашингтоне.

29 июля с мадридским "Реалом" в Майами.

7 августа с бразильским "Шапекоэнсе" на "Камп Ноу".

А уже 12 или 13 и 15 или 16 августа "Барса" будет противостоять "Реалу" в играх за Суперкубок Испании.

Напомним, "Барселона" подписала 22-летнего защитника из третьего по силе дивизиона Англии. | soccernews.ru

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