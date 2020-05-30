Стало известно, с каких матчей возобновится чемпионат Италии

Федерация чемпионата Италии сообщили о том, с каких матчей будет возобновлена Серия А.

Сезон возобновится 20-21 июня с матчей "Аталанта" - "Сассуоло", "Верона" - "Кальяри", "Интер" - "Сампдория" и "Торино" - "Парма".

Решение принимали представители 20 клубов чемпионата Италии. 22 июня стартуют игры 27-го тура.

До возобновления чемпионата пройдут игры Кубка страны. В ответных матчах полуфиналов "Наполи" встретится с "Интером", а "Ювентус" с "Миланом".

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