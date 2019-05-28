Стало известно, с кем "Барселона" готова попрощаться этим летом

"Барселона" определилась с кандидатами, которые, возможно, покинут команду этим летом, пишет AS.

В качестве свободных агентов каталонцев покинут Томас Вермален, Кевин-Принс Боатенг и Джейсон Мурильо.

Также "Барселона" намерена попрощаться с Яспером Силлессеном, Малкомом, Филиппе Коутиньо и Самуэлем Юмтити.

Отметим, что некоторые футболисты не хотят покидать клуб. Ранее об этом заявил Иван Ракитич.

Кроме того, каталонцы должны определиться с судьбой Андре Гомеша, который хорошо проявил себя в аренде в "Эвертоне", и Дениса Суареса.

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