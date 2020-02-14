Стало известно, с кем "Краснодар" сыграет на третьем сборе
"Краснодар" приступил к тренировкам на последнем сборе в Испании.
Сбор продлится с 13 по 23 февраля и пройдет в Марбелье.
16 февраля "быки" встретятся с "Крыльями Советов" и "Мольде".
20 февраля игроки "Краснодара" сыграют с "Малагой". 23 февраля "быки" сыграют с "Ростовом".
После 19 туров РПЛ "Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 35 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|19
|45
|2
|Краснодар
|19
|35
|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
|34
|6
|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
|18
|19
|15
|Крылья Советов
|19
|18
|16
|Сочи
|18
|15