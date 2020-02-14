Стало известно, с кем "Краснодар" сыграет на третьем сборе

"Краснодар" приступил к тренировкам на последнем сборе в Испании.



Сбор продлится с 13 по 23 февраля и пройдет в Марбелье.



16 февраля "быки" встретятся с "Крыльями Советов" и "Мольде".



20 февраля игроки "Краснодара" сыграют с "Малагой". 23 февраля "быки" сыграют с "Ростовом".

После 19 туров РПЛ "Краснодар" занимает 2 место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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