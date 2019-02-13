Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на четвертом сборе

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Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на четвертом сборе

Игроки "Спартака" прибыли в Москву из Турции, где проходил третий зимний сбор красно-белых. Об этом сообщает официальный сайт команды.

На данный момент у команды 3-ех дневные выходные. 16 февраля клуб отправится в Белек, где продолжит готовиться к возобновлению сезона до 23 февраля.

На четвертом сборе у "Спартака" состоится два контрольных матча: 19 февраля команда встретится с "Оренбургом", а 23 февраля - с действующим чемпионом Молдавии "Шерифом". 

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