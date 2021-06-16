Стало известно, с кем "Спартак" сыграет на сборах в Австрии

Фото: инстаграм "Спартака"/Автор неизвестен

Московский "Спартак" проведет три товарищеских игры в рамках предсезонного сбора в Филлахе (Австрия).

Футболисты московского клуба встретятся с "Нефтчи" (29 июня), "Браво" (2 июля) и "Шибеником" (5 июля).

"Спартак" проведет сбор в Австрии с 25 июня по 5 июля.

Напомним, что по итогам сезона-2020/21 "Спартак" занял второе место в РПЛ.

Также не пропустите: Лидер "Штутгарта" близок к переходу в "Брайтон". | http://soccernews.ru