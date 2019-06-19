Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.

Тульский "Арсенал" сыграет с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) – "Сперанца" (Молдова).

Первый матч российский клуб проведет на своем поле 25 июля. Ответная встреча пройдет на выезде 1 августа.

Напомним, что "Арсенал" в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Российской Премьер-Лиги и впервые в истории вышел в еврокубки.

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