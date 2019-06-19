Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Тульский "Арсенал" сыграет с победителем пары "Нефтчи" (Азербайджан) – "Сперанца" (Молдова).
Первый матч российский клуб проведет на своем поле 25 июля. Ответная встреча пройдет на выезде 1 августа.
Напомним, что "Арсенал" в прошлом сезоне финишировал на шестом месте в Российской Премьер-Лиги и впервые в истории вышел в еврокубки.
Не пропустите: Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
1
Дисквалификация Неймара в Лиге Чемпионов оставлена в силе
-
Стало известно, с кем тульский "Арсенал" сыграет в квалификации Лиги Европы
-
Семин сообщил, что Тарасов покинет "Локомотив" этим летом
-
1
Влашич: "Подписать контракт с ЦСКА - было моим единственным желанием"
-
Менди: "Говорили, что я больше не смогу играть в футбол. Теперь я в "Реале"
-
"Зенит" вновь заинтересовался Федором Кудряшовым
-
Мата: "Рад называть "Олд Траффорд" своим домом"
-
Хуан Мата продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Де Росси отказал "Милану" и "Фиорентине" из уважения к "Роме"
-
Джон Терри продлил контракт с "Астон Виллой"
-
1
Азмун: "Если я не выиграю Лигу чемпионов или Лигу Европы, буду разочарован в своей жизни"
-
Федун: "Моя задача - в 2023 году отдать "Спартак" болельщикам"
-
7
"Эвертон" договорился с "Барселоной" о выкупе контракта Андре Гомеша
-
Морено сменил Энрике на посту главного тренера сборной Испании
-
2
Матс Хуммельс вернулся в "Боруссию"
-
Глушаков может продолжить карьеру в Турции
-
1
Уокер продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2024 года
-
Слуцкий: "Дзюба - тот человек, который органически не может сидеть на лавке"
-
Федун: "Глушакова я уважаю, он не сломался"
-
Комбаров: "Решение покинуть "Спартак" навсегда изменит мою жизнь"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Байер Леверкузен
|6
|13
|2
|Цюрих
|6
|10
|3
|АЕК
|6
|5
|4
|Лудогорец
|6
|4
|Группа B
|М
|О
|1
|Зальцбург
|6
|18
|2
|Селтик
|6
|9
|3
|РБ Лейпциг
|6
|7
|4
|Русенборг
|6
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|6
|11
|2
|Славия Прага
|6
|10
|3
|Бордо
|6
|7
|4
|Копенгаген
|6
|5
|Группа D
|М
|О
|1
|Динамо Загреб
|6
|14
|2
|Фенербахче
|6
|8
|3
|Спартак Трнава
|6
|7
|4
|Андерлехт
|6
|3
|Группа E
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|16
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|13
|3
|Ворскла
|6
|3
|4
|Карабах
|6
|3
|Группа F
|М
|О
|1
|Бетис
|6
|12
|2
|Олимпиакос Пирей
|6
|10
|3
|Милан
|6
|10
|4
|Ф91 Дюделанж
|6
|1
|Группа G
|М
|О
|1
|Вильярреал
|6
|10
|2
|Рапид Вена
|6
|10
|3
|Рейнджерс
|6
|6
|4
|Спартак Москва
|6
|5
|Группа H
|М
|О
|1
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|18
|2
|Лацио
|6
|9
|3
|Аполлон
|6
|7
|4
|Марсель
|6
|1
|Группа I
|М
|О
|1
|Генк
|6
|11
|2
|Мальме ФФ
|6
|9
|3
|Бешикташ
|6
|7
|4
|Сарпсборг 08
|6
|5
|Группа J
|М
|О
|1
|Севилья
|6
|12
|2
|Краснодар
|6
|12
|3
|Стандард Льеж
|6
|10
|4
|Акхисар Беледийе ГС
|6
|1
|Группа K
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|6
|11
|2
|Ренн
|6
|9
|3
|Астана
|6
|8
|4
|Яблонец
|6
|5
|Группа L
|М
|О
|1
|Челси
|6
|16
|2
|БАТЭ
|6
|9
|3
|Фехервар
|6
|7
|4
|ПАОК
|6
|3