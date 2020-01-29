Стало известно, с кем "Уфа" сыграет на втором зимнем сборе, который состоится в Ларнаке (Кипр) с 30 января по 11 февраля. Уфимцам предстоит встретится с 6-ю командами.

1 февраля - "Чукарички" (Сербия)

1 февраля - "Липеая" (Латвия)

5 февраля - "Арарат" (Армения)

5 февраля - "Судува" (Литва)

8 февраля - "Урарту" (Армения)

11 февраля - "Арарат-Армения" (Армения).

На втором учебно-тренировочном сборе проведем сразу 6 контрольных встреч! В соперниках будут команды из Скербии, Латвии, Литвы и Армении pic.twitter.com/huWmTyt768 — ФК УФА (@UfaFc) January 29, 2020

После 19 туров РПЛ "Уфа" с 25 баллами занимает 7 место в турнирной таблице.

В 20 туре чемпионата России уфимцы сыграют на выезде с "Краснодаром", встреча состоится 1 марта.

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