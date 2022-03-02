Стало известно, сколько Абрамович требует за "Челси"

Фото твиттер "Челси"

Владелец "Челси" Роман Абрамович планирует продать клуб.

Как сообщает The Telegraph, потенциальные покупатели оценивают стоимость клуба в 2 миллиарда фунтов, однако Абрамович требует около 4 миллиардов.

Отмечается, что ранее российский бизнесмен отклонил предложение в размере 2,2 миллиарда.

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