Стало известно, сколько агент Паредеса заработал на трансфере игрока в ПСЖ

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Стало известно, сколько агент Паредеса заработал на трансфере игрока в ПСЖ

Агент Леандро Паредеса неплохо подзаработал на трансфере игрока в ПСЖ.

Как сообщает Le Parisien, агенту аргентинца досталось не меньше 15 процентов от общей суммы трансфера, что составляет как минимум 6 миллионов евро.

Напомним, что ПСЖ приобрел Паредеса у "Зенита" за 45 миллионов евро.

Паредес выступал за "Зенит" с 2017 по 2019 год. На его счету 10 голов в 61 игре.

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