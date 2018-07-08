Стало известно, сколько агент Роналду заработает на трансфере португальца в "Ювентус"

Жорже Мендеш, агент нападающего "Реала" Криштиану Роналду, получит хорошие деньги за переход своего клиента в "Ювентус".

Как сообщает Football Italia, на трансфере португальца в туринский клуб Мендеш заработает 20-25 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Роналду подпишет с "Ювентусом" четырехлетнее соглашение с зарплатой 30 миллионов евро в год.

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