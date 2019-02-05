Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы

Теги арсенал лондонунаи эмеримесут озилпьер-эмерик обамеянг

Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы

Руководство "Арсенала" предоставит главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на покупку игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в 2018 году клуб заработал около 57 миллионов фунтов. Ограничение финансов связано с тем, что на трансферы  Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга была потрачена рекордная сумма денег.

Зарплатный бюджет лондонского клуба сейчас - 210 миллионов фунтов.  Самый высокий оклад Озила (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянга (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитаряна (160 тысяч) и Ляказетта (140 тысяч).

Также на бюджете команды сказалось непопадение в Лигу чемпионов. 

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает 6 место, имея в активе 47 баллов. Ближайший матч команды состоится 9 февраля с "Хаддерсфилд Тауном".

Читайте также: В "Ливерпуле" приняли решение по Окслейд-Чемберлену перед плей-офф Лиги Чемпионов| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

"Барселона" огласила состав игроков, вызванных на матч с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 62
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 59
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
4 Челси Челси 25 50
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 48
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 47
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 38
8 Уотфорд Уотфорд 25 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Борнмут Борнмут 25 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 25 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 32
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 27
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 26
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
16 Саутгемптон Саутгемптон 25 24
17 Бернли Бернли 25 24
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 25 22
19 Фулхэм Фулхэм 25 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 25 11
Полная таблица

топ-5 тегов