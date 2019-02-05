Стало известно, сколько "Арсенал" выделит на летние трансферы

Руководство "Арсенала" предоставит главному тренеру Унаи Эмери 45 миллионов фунтов на покупку игроков в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным издания, в 2018 году клуб заработал около 57 миллионов фунтов. Ограничение финансов связано с тем, что на трансферы Месута Озила, Александра Ляказетта и Пьера-Эмерика Обамеянга была потрачена рекордная сумма денег.

Зарплатный бюджет лондонского клуба сейчас - 210 миллионов фунтов. Самый высокий оклад Озила (350 тысяч фунтов в неделю), Обамеянга (200 тысяч фунтов в неделю), Генрих Мхитаряна (160 тысяч) и Ляказетта (140 тысяч).

Также на бюджете команды сказалось непопадение в Лигу чемпионов.

В турнирной таблице АПЛ "Арсенал" занимает 6 место, имея в активе 47 баллов. Ближайший матч команды состоится 9 февраля с "Хаддерсфилд Тауном".

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