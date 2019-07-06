Стало известно, сколько "Атлетико" заплатил за трансфер Мораты

Стало известно, сколько "Атлетико" заплатил "Челси" за трансфер форварда Альваро Мораты, передает Sky Sports.

"Атлетико" арендовал Морату в январе этого года сроком на 18 месяцев, в его активе 17 матчей, 6 голов и 1 ассист.

Сегодня, 6 июля, стало известно, что мадридский клуб выкупит трансфер игрока. Сумма сделки - 65 миллионов евро.

За "Челси" испанский форвард выступал с лета 2017 года. "Синие" заплатили за него "Реалу" 66 миллионов евро. В составе лондонской команды игрок провёл 72 игры, забил 24 мяча и сделал 6 результативных передач.

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