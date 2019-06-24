Стало известно, сколько "Аякс" заплатил за трансфер Промеса
Сегодня, 24 июня 27-летний нападающего Квинси Промес перешел из "Севильи" в "Аякс". Трансфер голландца обошелся клубу в 15,7 миллиона евро, однако сумма может вырасти до 17,2 миллиона в зависимости от выступлений футболиста.
Соглашение Промеса с клубом рассчитано до 2024 года.
Ранее футболист посвятил стихотворение возвращению в "Аякс" .
В минувшем сезоне Промес играл в 33 матчах в Примере, отметившись 2 голами и 3 ассистами. Ранее в составе сборной Голландии он завоевал серебро Лиги Наций.
А еще: Экс-хавбек "Спартака" Промес перейдет в "Аякс" за 20 миллионов евро | http://soccernews.ru
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