Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы

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Стало известно, сколько Азар пропустит из-за травмы

Сегодня, 16 августа, стало известно, что нападающий "Реала" Эден Азар получил травму на тренировке. У футболиста диагностировано мышечное повреждение правого бедра.

Как сообщает Marca, восстановление бельгийца займет около 3-4 недель.

Завтра, 17 августа, "Реалу" сыграет с "Сельтой" в рамках 1-го тура Примеры. Начало - в 18:00 (мск).

Азар перешел в "Реал" этим летом за 100 миллионов евро.

А еще: Азар получил повреждение на тренировке "Реала". Он пропустит первый матч сезона | http://soccernews.ru
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