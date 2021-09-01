Стало известно, сколько "Барселона" была готова заплатить за Ольмо
Фото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен
"Барселона" хочет вернуть в команду испанского хавбека Дани Ольмо.
Кантерано сине-гранатовых сейчас играет за "РБ Лейпциг", и каталонцы намерены подписать его в 2022 году, вероятно, даже в январе, а не летом.
"Барселона" предпринимала попытки подписать Ольмо в последний день летнего трансферного окна и сделала предложение в размере 58 миллионов евро и бонусы, но "РБ Лейпциг" запросил 75 млн. Сам игрок одобрил трансфер.
Контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.
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|Вольфсбург
|32
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|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
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|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
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|Аугсбург
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|34
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|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
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|Вердер Бремен
|32
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