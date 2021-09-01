Стало известно, сколько "Барселона" была готова заплатить за Ольмо

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Стало известно, сколько "Барселона" была готова заплатить за ОльмоФото: инстаграм Ольмо/Автор неизвестен

"Барселона" хочет вернуть в команду испанского хавбека Дани Ольмо.

Кантерано сине-гранатовых сейчас играет за "РБ Лейпциг", и каталонцы намерены подписать его в 2022 году, вероятно, даже в январе, а не летом.

"Барселона" предпринимала попытки подписать Ольмо в последний день летнего трансферного окна и сделала предложение в размере 58 миллионов евро и бонусы, но "РБ Лейпциг" запросил 75 млн. Сам игрок одобрил трансфер.

Контракт Ольмо с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

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