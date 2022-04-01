Стало известно, сколько "Барселона" готова платить Дембеле по новому контракту

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

"Барселона" хочет продлить контракт с французским вингером команды Усманом Дембеле.

Как сообщает El Chiringuito, новое и последнее предложение каталонцев составит не более 8 миллионов евро.

По информации источника, несмотря на желание оставить Дембеле, "Барса" концентрирует свое внимание на продлении контракта с Гави.

В нынешнем сезоне Дембеле сыграл в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.

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