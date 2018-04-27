Стало известно, сколько "Барселона" может потратить на трансферы предстоящим летом

"Барселона" на усиление состава этим летом может потратить 60 миллионов евро.

Как сообщает AS, именно эта сумма позволяет каталонцам оставаться в рамках финансового фэйр-плей. Однако в случае продажи некоторых игроков цифра увеличится.

Напомним, что "Барселона" проявляла интерес к форварду "Атлетико" Антуану Гризманну.

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