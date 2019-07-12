"Барселона" - лидер по затраченным средствам на трансферы за последние пять лет

"Барселона" начиная с 2014 года потратила на трансферы 1,8 миллиарда евро.

Как сообщает Transfermarkt, "сине-гранатовые" являются лидерами по этому показателю. Расходы "Манчестер Сити" в этот период составили 996 миллионов евро, на третьем месте "Манчестер Юнайтед" - 890 миллионов.

Отметим, что за это время "Барселона" приобрела трех футболистов дороже 100 миллионов евро - Усман Дембеле (125 млн), Филиппе Коутиньо (145 млн) и Антуан Гризманн (120 млн). Доход каталонцев от исходящих трансферов составил 627 миллионов евро.

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