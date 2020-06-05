Стало известно, сколько "Барселона" сможет потратить на летние трансферы

СМИ узнали подробности формирования бюджета "Барселоны" на летнее трансферное окно.

По информации ESPN, в этом году руководство каталонского клуба не выделит дополнительные средства на приобретение новичков.

То есть "сине-гранатовые" смогут потратить на покупки ровно столько же, сколько заработают на продажах уже имеющихся игроков.

Ранее "Барсе" выделялось дополнительно по 60-75 миллионов евро на осуществление сделок.

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