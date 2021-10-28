Стало известно, сколько "Барселона" заплатит "Аль-Садду" за Хави

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Наставник "Аль-Садда" Хави и члены его тренерского штаба уйдут в "Барселону" за 1 миллион евро.

По информации Sport.es, это сумма отступных, прописанная в контракте 41-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что сам Хави согласился возглавить "сине-гранатовых".

Накануне "Барса" уволила с поста главного тренера Рональда Кумана, который работал с командой с августа 2020 года.

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