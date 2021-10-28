Стало известно, сколько "Барселона" заплатит "Аль-Садду" за Хави
Фото инстаграм Хави
Наставник "Аль-Садда" Хави и члены его тренерского штаба уйдут в "Барселону" за 1 миллион евро.
По информации Sport.es, это сумма отступных, прописанная в контракте 41-летнего специалиста.
Ранее сообщалось, что сам Хави согласился возглавить "сине-гранатовых".
Накануне "Барса" уволила с поста главного тренера Рональда Кумана, который работал с командой с августа 2020 года.
Не пропустите: Стал известен размер компенсации Куману за увольнение из "Барселоны". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14