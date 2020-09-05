Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Депая

СМИ узнали сумму будущего трансфера нападающего Мемфиса Депая из "Лиона" в "Барселону".

По информации Post United, "сине-гранатовые" заплатят за голландца 25 миллионов евро.

В составе "Барсы" форвард "ткачей" заменит Луиса Суареса, который близок к уходу в "Ювентус".

В прошлом сезоне Депай сыграл за "Лион" 22 матча, забил 15 голов и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 44 миллиона евро.

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