Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана Торреса

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Стало известно, сколько "Барселона" заплатит за Феррана ТорресаФото: инстаграм Торреса/Автор неизвестен

"Барселона" согласовала трансфера испанского нападающего Феррана Торреса с "Манчестер Сити", сообщает инсайдер Тони Хуанмарти.

По информации источника, сине-гранатовые заплатят за игрока сборной Испании фиксированную сумму 55 миллионов евро, а также бонусы в размере 10 миллионов. Отмечается, что в договоре включат несколько таких пунктов с разной сложностью выполнения.

Также многие испанские источники сообщают, что о сделке могут объявить официально уже сегодня.

В нынешнем сезоне испанец сыграл 7 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.

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