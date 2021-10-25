Стало известно, сколько "Барселона" заработала от продажи билетов на "Эль Класико"

Теги барселонареал мадридла лига

Стало известно, сколько "Барселона" заработала от продажи билетов на "Эль Класико"Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" вчера, 24 октября на своем поле уступила мадридскому "Реалу" в "Эль Класико" со счетом 1:2. На матче не было ограничений по вместимости.

Как сообщает RAC1, "Барселона" заработала 4,5 миллиона евро на продаже билетов на данный матч.

По информации источника, было продано 35 000 билетов, остальные - сосьос (официальный члены клуба), оплатившие свои абонементы.

Матч посетило чуть менее 90 тысяч болельщиков. В прямом эфире за "Эль Класико" следило около 600 миллионов зрителей.

Также не пропустите: Винисиус - лучший дриблер Ла Лиги после ухода Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7

Василий Уткин ярко высказался о поражении "Спартака" "Зениту" 1:7

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов