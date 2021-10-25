Стало известно, сколько "Барселона" заработала от продажи билетов на "Эль Класико"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" вчера, 24 октября на своем поле уступила мадридскому "Реалу" в "Эль Класико" со счетом 1:2. На матче не было ограничений по вместимости.

Как сообщает RAC1, "Барселона" заработала 4,5 миллиона евро на продаже билетов на данный матч.

По информации источника, было продано 35 000 билетов, остальные - сосьос (официальный члены клуба), оплатившие свои абонементы.

Матч посетило чуть менее 90 тысяч болельщиков. В прямом эфире за "Эль Класико" следило около 600 миллионов зрителей.

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