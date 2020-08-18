Стало известно, сколько "Барселоне" придется заплатить за Кумана

"Барселоне" придется заплатить федерации футбола Голландии около 5 миллионов евро за Роналда Кумана, утверждает Mindo Deportivo.

Специалист помог команде выйти на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 57-летний Куман подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2022 года. Напомним, что каталонский клуб уволил с поста главного тренера Кике Сетьена.

Не пропустите: "Барселона" проведет реструктуризацию команды. | http://soccernews.ru