Стало известно, сколько "Барселоне" придется заплатить за Кумана

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Стало известно, сколько "Барселоне" придется заплатить за Кумана

"Барселоне" придется заплатить федерации футбола Голландии около 5 миллионов евро за Роналда Кумана, утверждает Mindo Deportivo.

Специалист помог команде выйти на чемпионат Европы, который состоится в 2021 году.

Ранее сообщалось, что 57-летний Куман подпишет с "Барселоной" контракт до лета 2022 года. Напомним, что каталонский клуб уволил с поста главного тренера Кике Сетьена.

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