Стало известно, сколько "Бавария" готова платить Сане

"Бавария" продолжает работать над трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб готовит для футболиста соглашение на 4-5 лет с зарплатой 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов.

Напомним, что "горожане" требуют за Сане не менее 100 миллионов евро. Таким образом, в общем этот трансфер обойдется "Баварии" больше чем в 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сане провел 47 игр, в которых отметился 16 забитыми мячами и 18 ассистами.

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