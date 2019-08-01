Стало известно, сколько "Бавария" готова платить Сане

1 Теги бавария мюнхенманчестер ситилерой санетрансферы

Стало известно, сколько "Бавария" готова платить Сане

"Бавария" продолжает работать над трансфером вингера "Манчестер Сити" Лероя Сане.

Как сообщает Bild, мюнхенский клуб готовит для футболиста соглашение на 4-5 лет с зарплатой 20 миллионов евро за сезон до вычета налогов.

Напомним, что "горожане" требуют за Сане не менее 100 миллионов евро. Таким образом, в общем этот трансфер обойдется "Баварии" больше чем в 200 миллионов евро.

В прошлом сезоне Сане провел 47 игр, в которых отметился 16 забитыми мячами и 18 ассистами.

Читайте также: Сане согласился перейти в "Баварию". | http://soccernews.ru
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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Быстро исправил)))Только хотел написать

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