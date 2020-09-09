Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"

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Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"Выяснились детали перехода хавбека Кая Хаверца из "Байера" в "Челси". Об этом сообщает Sport Bild.

По данным источника, немецкий клуб вместе с бонусами получит 100 миллионов евро за 21-летнего игрока.

Трансферная стоимость полузащитника - 80 млн евро. Бонусы положены за выход в Лигу Чемпионов и титулы.

По данным источника, Хавертцу полагались 10% от суммы трансфера из немецкого клуба, однако он отказался от этой суммы.

Соглашение игрока с "Челси" рассчитано до 2025 года. За это время футболист сможет заработать 100 млн евро.

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