Стало известно, сколько "Байер" может получить за трансфер Хаверца в "Челси"
Выяснились детали перехода хавбека Кая Хаверца из "Байера" в "Челси". Об этом сообщает Sport Bild.
По данным источника, немецкий клуб вместе с бонусами получит 100 миллионов евро за 21-летнего игрока.
Трансферная стоимость полузащитника - 80 млн евро. Бонусы положены за выход в Лигу Чемпионов и титулы.
По данным источника, Хавертцу полагались 10% от суммы трансфера из немецкого клуба, однако он отказался от этой суммы.
Соглашение игрока с "Челси" рассчитано до 2025 года. За это время футболист сможет заработать 100 млн евро.
А еще: "Челси" нацелился на вратаря ПСЖ| http://soccernews.ru
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