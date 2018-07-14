Стало известно, сколько билетов было продано на матчи ЧМ-2018

Стало известно, сколько билетов было продано на матчи Чемпионата Мира 2018 года, который проходит в России.

"Турнир получился невероятно интересным, о чём красноречиво говорят цифры. Чемпионат Мира принёс нам много беспрецедентных цифр и рекордов. Продано 98 процентов билетов, а это три миллиона. Все нововведения работали без сбоев, в том числе, невероятно загруженная транспортная сфера справилась. Меня пугают эти цифры, но аэропорты России приняли 15 миллионов пассажиров. Бесплатными поездами воспользовалось 300 тысяч человек, их заполняемость достигала 70 процентов. Фестивали болельщиков в разных городах посетили семь миллионов человек, это больше, чем в Бразилии в 2014 году. Было настолько много желающих посмотреть матчи, что в Москве пришлось открыть вторую фан-зону у стадиона "Спартак" - сказал гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

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